ترامب: سأكون في فلوريدا الاثنين للمشاركة في تجمع انتخابي كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتواجد في مدينة سانفورد بولاية فلوريدا الاثنين المقبل للمشاركة في تجمع انتخابي كبير.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، الجمعة "سأكون في سانفورد، بولاية فلوريدا يوم الاثنين من أجل تجمع انتخابي كبير".

وأعلن ترامب منذ أكثر من أسبوع إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقل على إثرها إلى مركز والتر ريد العسكري الطبي لتلقي العلاج، إلا أنه خرج بعد يومين.

وأكد ترامب أنه يشعر أنه بخير ولا يعاني حاليًا من أي أعراض لفيروس كورونا.