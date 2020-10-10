جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول بالكليات.. عصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشفت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عصر اليوم السبت.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، إن مكتب التنسيق انتهى قبل قليل من وضع الحدود الدنيا الخاصة بكليات البنين والبنات بالقاهرة والأقاليم، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة لشئون مكتب التنسيق.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ارتفاع في مؤشرات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، عن العام الماضي، بسبب ارتفاع نسب النجاح في الدورين الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

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ونوهت المصادر إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل مرة أخرى للمتخلفين عن التسجيل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأغلقت جامعة الأزهر، باب تسجيل رغبات القبول بكليات القاهرة والأقاليم، للناجحين في الدور الثاني للثانوية الأزهرية، الأربعاء الماضي.

كان الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح ٦٨ %.