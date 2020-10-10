ترمب يحذر طهران من العبث: سنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أكتوبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2020 11:55 مساءً

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من “التلاعب” بالولايات المتحدة خلال مقابلة إذاعية مباشرة. وقال في حديثه إلى المذيع المحافظ راش ليمبو الجمعة: “إذا قامت (إيران) بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل”.

وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال محادثة استمرت ساعتين مع ليمبو، والتي شهدت استهداف ترمب لوسائل الإعلام وهيلاري كلينتون وجو بايدن.

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وكان استطلاع جديد لمؤسسة غالوب كشف أن الغالبية العظمى من الأميركيين ( 56 في المائة) يقولون إنهم أفضل حالًا الآن مما كانوا عليه قبل أربع سنوات. بينما ذكر 32 في المائة فقط أنهم أسوأ حالاً مما كانوا عليه قبل أربع سنوات.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في وقت متأخر من مساء الخميس أنه يرغب في العودة إلى الحملة الانتخابية، بعد نيله الضوء الأخضر من طبيبه. وقال ترامب: “أظن أنني سأحاول عقد تجمّع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لتنظيمه”. ويوجد ترامب في وضع صعب أمام منافسه جو بايدن الذي يتقدمه في استطلاعات الرأي.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله استئناف حملته الانتخابية السبت، بعدما حصل على الضوء الأخضر بذلك من طبيبه، في وقت تستعد فيه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للكشف عن خطط لفتح تحقيق بشأن قدرته على مواصلة الحكم بعدما أصيب بكوفيد-19.