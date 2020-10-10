الدار البيضاء.. تقديم مواعيد الانطلاقات الأخيرة للترامواي يوم الأحد المقبل

أعلنت شركة (Dev RATP)، المكلفة بتدبير شبكة ترامواي الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، عن تقديم، مواعيد الانطلاقات الأخيرة للترامواي، بشكل استثنائي، يوم الأحد المقبل.
وقالت الشركة في بلاغ، “إنه سيتم تقديم الانطلاقات الأخيرة للترامواي، يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري، وبشكل استثنائي، خلافا لما كان معتادا”، دون تحديد أسباب هذا القرار.
وأضافت أن آخر انطلاق بالنسبة للخط الأول T1 سيكون على الساعة 17:20 من سيدي مومن، وعلى الساعة 17:30 من ليساسفة، في حين برمج آخر انطلاق بالنسبة للخط الثاني T2 على الساعة 16:20 من سيدي البرنوصي، وعلى الساعة 17:40 من عين دياب.
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