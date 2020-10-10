شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الصحة النيجيرية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 59 ألفاً و 841 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1113 شخصاً.

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