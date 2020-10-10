مديرة صندوق النقد تتوقع فجوة تمويلية 345 مليار دولار للدول الأفريقية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الجمعة إن الدول الأفريقية تحتاج تمويلاً بقيمة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2023 لمواجهة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.

وقالت مديرة الصندوق إن المنطقة تواجه فجوة تمويلية بنحو 345 مليار دولار حتى 2023، إذ لا تغطي التعهدات من المقرضين الثنائيين الرسميين والمؤسسات الدولية سوى ما يقل عن الربع من الاحتياجات المتوقعة ولا يزال رأس المال الخاص تحت ضغط.

وقالت جورجيفا إنه يتحتم على جميع الدول والمؤسسات بذل المزيد من الجهود لمساعدة أفريقيا على التعامل مع الأزمة، محذرة من أن الجائحة لن تنتهي في أي مكان دون التعامل معها في مناطق مثل أفريقيا التي سجلت أكثر من مليون حالة إصابة.



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