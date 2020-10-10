هدنة مرتقبة بين طرفي النزاع في قره باغ الجمعة أو السبت

ذكرت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس أن أرمينيا وأذربيجان "تتجهان إلى التوصل إلى هدنة" تنهي المعارك الجارية في ناغورني قره باغ ليل الجمعة أو السبت.
وقال مصدر في الإليزيه "نتحرّك باتّجاه هدنة إما الليلة أو غداً لكنها لا تزال هشة".
وجاءت تصريحاته بعدما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان ليل الخميس والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الجمعة.
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