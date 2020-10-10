ترامب سيحضر لقاء في البيت الأبيض السبت

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا سيتحدث بنفسه في مناسبة بالبيت الأبيض غدا السبت.

ولم تذكر الشبكة الأمريكية تفاصيل أخرى. وكان مستشارون للرئيس قالوا في وقت سابق اليوم الجمعة إن ترامب يتطلع للعودة إلى مسار حملته الانتخابية لكنه لن يعقد على الأرجح أي تجمعات بشخصه قبل يوم الاثنين على الأقل.

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