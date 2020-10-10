شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق حملة لوقف انتشار الأخبار المضللة عبر الإنترنت × 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة الأمم المتحدة حملة لوقف انتشار المعلومات المضللة والمؤذية عبر شبكة الإنترنت تحت عنوان #انتبه_قبل_المشاركة، حيث أطلقت الهاشتاج الخاص بالحملة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وحددت الأمم المتحدة 5 خطوات يجب اتباعها قبل مشاركة أى منشور عبر الإنترنت، وقالت في منشور لها: "قبل المشاركة عبر الإنترنت فكرت بالخطوات الخمس: من حررها؟ ما هو مصدر المعلومات؟ من أين أتت؟ Advertisements لمَ تشاركها؟ متى تم نشرها؟ وفى سياق أخر، فاز برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع في العالم. وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تطلق حملة لوقف انتشار الأخبار المضللة عبر الإنترنت × 5 خطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.