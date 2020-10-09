توقيف “خمسيني” في العيون مشتبه بتورطه في التهريب الدولي للمخدرات وحيازة السلاح الناري

أعلنت السلطات الأمنية أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة العيون تمكنت، بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وحيازة السلاح الناري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات البحث والتفتيش، المنجزة في إطار القضية المذكورة مكنت من حجز 959 كيلوغراما من مخدر الشيرا، ملفوفة في 38 رزمة، ومخبأة في منطقة “بوكراع” على بعد 140 كيلومترا تقريبا من مدينة العيون.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، أضاف المصدر ذاته، فإن الشخص الموقوف كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في علاقته بالشبكة الإجرامية، التي تم تفكيكها، في شهر يونيو الماضي، في مدينة العيون، التي تم العثور بحوزتها على خمسة أطنان و894 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وسلاح ناري من نوع كلاشينكوف، وذخيرة حية عبارة عن 66 عيارا ناريا.

ووفق البلاغ نفسه، فإنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.