خريجو سلك الماستر في العلوم التمريضية يطالبون وزارة الصحة بإنصافهم

أعلن خريجو السلك الثاني، وسلك الماستر في العلوم التمريضية، وتقنيات الصحة، المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني، وسلك الماستر في العلوم التمريضية، وتقنيات الصحة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، الجمعة المقبل، أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة الرباط.

وأوضحت التنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني، وسلك الماستر في العلوم التمريضية، وتقنيات الصحة، عبر بيان لها، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي “احتجاجا على إقصاء خريجي السلك الثاني، وسلك الماستر في العلوم التمريضية، وتقنيات الصحة من مجريات الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة”.

كما عبرت التنسيقية المذكورة عن رفضها “لمنطق الإقصاء”، مطالبة “بالإنصاف في أفق تعديل المرسوم رقم 2.17.535 والمتعلق بالنظام الخاص في هيأة الممرضين، وتقنيي الصحة”.

وتطالب التنسيقية نفسها “بالانصاف، وذلك عبر إضافة “إطار عال متخصص” ضمن هيأة الممرضين، وتقنيي الصحة” يضم تخصصين؛ تخصص أساتذة علوم التمريض، وتقنيات الصحة، وتخصص مسيري المصالح الصحية”.

ودعا المصدر نفسه، إلى “مبدأ المساواة بينها، وفئات أخرى تنتمي إلى قطاع الوظيفة العمومية، وتتوفر على المؤهلات العلمية نفسها (باك +5)”، مناشدة “كافة المركزيات النقابية والتنظيمات الجمعوية المهنية، والقوى السياسية إلى دعم مطالبها”.