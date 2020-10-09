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منذ أزيد من 5 سنوات وسكان دوار الشاوية في جماعة امزوفن، في إقليم وزان، يعيشون في ظلام دامس، بسبب غياب الانارة العمومية في المنطقة.
وقال سكان المنطقة المذكورة لـ”اليوم 24″ إنه إضافة إلى غياب الإنارة العمومية، فإن الأسلاك الكهربائية العالية التوتر تنتشر على طول الطريق، وداخل الضيعات الفلاحية، ما يشكل خطرا على البشر، والذواب، التي تتعثر، يوميا، فيها.
وقال السكان أنفسهم: “تواصلنا مع رئيس المجلس الجماعي من أجل حل المشكل، لكنه أجابنا أن مداخيل الجماعة محدودة، إذ قمنا بتقديم طلب مقابلة مع رئيس المجلس الإقليمي لوزان قصد عرض مشاكلنا عليه”.
وعبرت السكان للموقع ذاته عن تخوفهم من حدوث كارثة، إذ لم تتدخل السلطات المحلية، والمجالس المنتخبة.
وطالب السكان المجلس الجماعي لـ”امزوفن”، والإقليمي لوزان، بالتدخل من أجل حل هذه المشكلة في أقرب وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر دوار “امزوفن” في وزان يغرق في ظلام دامس.. والسكان يحذرون من خطر أسلاك كهربائية في ضيعاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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