ترامب سيخضع لفحص طبي على الهواء مباشرة لإنهاء الشكوك

الجمعة 9 أكتوبر 2020

قال تقرير إخباري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخضع لفحص طبي مباشر، الجمعة، على قناة ”فوكس نيوز“، التي ستجري معه أول حوار مصور منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب وكالة ”بلومبيرج“ الأمريكية، فإن ترامب ”سيحل ضيفًا على برنامج Tucker Carlson Tonight، وسيتولى إجراء الفحص الطبي له الدكتور ”مارك سييغيل“ من جامعة نيويورك، الذي يقدم بانتظام مداخلات على القناة بصفته مستشارا طبيا، وسبق له أن صرح بأنه من المستحيل تقريبًا أن يودي فيروس كوفيد19 بحياة شخص تحت سن السبعين“.

ويسعى ترامب بهذه الخطوة إلى إنهاء كل الشكوك التي صاحبت إصابته بالمرض، وسرعة تعافيه وما يخص حالته الصحية الحالية.

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وكان ”شين كونلي“، الطبيب الخاص لترامب، أعلن يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي يمكن أن يستأنف مهامه ابتداء من السبت المقبل، بما في ذلك التنقل.

وصرحت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني، لقناة فوكس نيوز، أن ”الرئيس مستعد للخروج بمجرد أن يعطيه الطبيب الضوء الأخضر“، مؤكدة أنه ”بخير“ رغم بحة صوته، وسعاله لمرات خلال مداخلة تلفونية مع القناة يوم الخميس.

ويحاول ترامب استعادة ما فاته من الحملة الانتخابية، كما أنه رفض إجراء مواجهته المقبلة مع منافسه جو بايدن، يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن بعد كما قرر المنظمون كإجراء وقائي.

ويحذر خصوم ترامب من اتصاله بالناخبين، كما يشككون في قدرته الصحية على القيام بمهام الرئاسة، حتى أن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي اقترحت، اليوم الجمعة، تكوين لجنة للتأكد من قدرة دونالد ترامب على الحكم.