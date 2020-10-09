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شكرا لقرائتكم خبر عن قطعوا لسانه وفقأوا عينيه.. مليشيا الحوثي ترتكب جريمة بشعة بحق أسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
ارتكبت ميليشيا الحوثي، جريمة بشعة بحق أحد الأسرى من أفراد الجيش اليمني حيث قامت بإعدامه والتمثيل بجثته بطريقة بشعة.
وذكرت مصادر بحسب “العربية نت”، إن مسلحي ميليشيا الحوثي أقدموا على تصفية الجندي عزام صيفان الذي وقع أسيراً في قبضة مقاتليها بعد محاصرته في جبهة “نجد المجمعة” بمحافظة مأرب.
وأوضحت المصادر أنه بعد تسليم جثمان الأسير بعملية تبادل في الآونة الأخيرة شوهدت عليه آثار تمثيل بشعة منها “قطع اللسان والأنف واقتلاع الأذنين، وفقء العينين، وشوهوا وجهه، وبقية جسمه، وكسروا أصابع يديه”.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات كسرت رقبة الأسير، وأحرقت وجهه بالأسيد، تم ثقبت صدره، وانتزعت قلبه، ثم كسرت إحدى ساقيه”.
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