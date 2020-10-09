شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: ملتزمون بالعلاقات الثنائية القوية مع الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان لها مساء أمس الخميس أنه جاء تأكيد ذلك خلال اتصال هاتفي بين بومبيو ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وأعرب خلاله عن تعازيه بوفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقة القوية الثنائية التي تتمتع بها مع الكويت ومن خلال الاستمرار في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.
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