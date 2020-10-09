الاسيوي يمنح الاندية مهلة جديدة لاكمال تراخيص الابطال

رياضة 2020-10-09 | 22:51 536 مشاهدة بعثَ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم خطابا لجميع الاتحادات المنضوية تحت لوائه، يشعرهم بتمديد الموعد النهائي لتسلم الاندية المرخصة من الاتحادات.



واضافَ "كإدارة لتراخيص الاندية فنحن مستمرون بالعمل في ضوء الجدول الزمني المعد مسبقاً والذي وصلنا فيه الى مرحلة الاعلان عن الاندية المرخصة ثم فترة تسلم الطعون، واتخاذ القرار النهائي، وقرار تمديد الفترة يعطينا أريحية تامة في حالة حدوث أي جديد في عملية الترخيص او تحديث بعض المعايير والمتطلبات للاندية المرخصة قبل ارسال القائمة النهائية للاتحاد الاسيوي". وقال مدير تراخيص الاندية في الهيئة التطبيعية، ماجد الماجد في بيان للتطبيعية ان "الاتحاد الاسيوي كان قد حدد سابقاً الحادي والثلاثين من الشهر الحالي اخر موعد لتسلم تراخيص الاندية، وبسبب جائحة كورونا فقد مدد الاتحاد الاسيوي الفترة حتى الثلاثين من تشرين الثاني المقبل".واضافَ "كإدارة لتراخيص الاندية فنحن مستمرون بالعمل في ضوء الجدول الزمني المعد مسبقاً والذي وصلنا فيه الى مرحلة الاعلان عن الاندية المرخصة ثم فترة تسلم الطعون، واتخاذ القرار النهائي، وقرار تمديد الفترة يعطينا أريحية تامة في حالة حدوث أي جديد في عملية الترخيص او تحديث بعض المعايير والمتطلبات للاندية المرخصة قبل ارسال القائمة النهائية للاتحاد الاسيوي". واختتمَ مدير التراخيص بالقول: ان "الاتحاد الاسيوي يطالب الاندية العراقية، التي لم ترفع المتطلبات المالية في نظام كلاس خلال فترة فتحه، بإرسال المعلومات المالية للاندية العراقية لسنة ٢٠١٩ ، وتم تحديد يوم ١٠/١٥ موعدا نهائيا للاندية لإرسال الميزانية المالية المدققة للسنة المنتهية ٢٠١٩". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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