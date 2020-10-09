2020-10-09 | 22:51
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بعثَ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم خطابا لجميع الاتحادات المنضوية تحت لوائه، يشعرهم بتمديد الموعد النهائي لتسلم الاندية المرخصة من الاتحادات.
واضافَ "كإدارة لتراخيص الاندية فنحن مستمرون بالعمل في ضوء الجدول الزمني المعد مسبقاً والذي وصلنا فيه الى مرحلة الاعلان عن الاندية المرخصة ثم فترة تسلم الطعون، واتخاذ القرار النهائي، وقرار تمديد الفترة يعطينا أريحية تامة في حالة حدوث أي جديد في عملية الترخيص او تحديث بعض المعايير والمتطلبات للاندية المرخصة قبل ارسال القائمة النهائية للاتحاد الاسيوي".
واختتمَ مدير التراخيص بالقول: ان "الاتحاد الاسيوي يطالب الاندية العراقية، التي لم ترفع المتطلبات المالية في نظام كلاس خلال فترة فتحه، بإرسال المعلومات المالية للاندية العراقية لسنة ٢٠١٩ ، وتم تحديد يوم ١٠/١٥ موعدا نهائيا للاندية لإرسال الميزانية المالية المدققة للسنة المنتهية ٢٠١٩".
كانت هذه تفاصيل خبر الاسيوي يمنح الاندية مهلة جديدة لاكمال تراخيص الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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