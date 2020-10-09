رسالة كندية مهمة لتركيا بشأن معارك قره باغ

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، إنها طالبت تركيا بعدم التدخل في الصراع بين القوات الأرمينية وأذربيجان في إقليم ناغورني قرة باغ.



وتدهورت العلاقات بين أنقرة وأوتاوا هذا الأسبوع بعدما علقت كندا تصدير بعض تقنيات الطائرات المسيرة إلى تركيا أثناء التحقيق في مزاعم أن قوات أذربيجان استخدمتها. وقتل المئات في الاشتباكات الأخيرة في الإقليم.

وقال شامبين، الذي سيتوجه إلى أوروبا الأحد لإجراء محادثات مع الحلفاء بشأن الأزمة، إنه حث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على المساعدة في تهدئة الصراع وتشجيع أذربيجان على المشاركة في محادثات السلام.

Advertisements

وأضاف في مؤتمر عبر الهاتف: "رسالتي كانت واضحة جدا وهي أن تركيا وجميع الأطراف الخارجية يجب أن تبقى خارج الصراع، وأجرينا مناقشة حازمة إذ كنت حازما معه إزاء موقف كندا".

وتابعت، أنهما اتفقا على أن الصراع لا يمكن حله عسكريا.

ومع بدء محادثات بين باكو ويريفان، الجمعة، في موسكو لإيقاف أعنف قتال في القوقاز منذ نحو 25 عاما، سعى أردوغان لنفخ سمومه، والزعم أن محاولات وقف إطلاق النار ستفشل.

تصريحات أردوغان، حول جهود السلام الدولية في القوقاز، ليست جديدة، فهو يسعى دائما لإفشالها وجر المنطقة لحرب تقضي على الأخضر واليابس، سواء بتصريحاته المعادية للسلام، أو بتحركاته وبإرساله مرتزقة للقتال بجانب أذربيجان.