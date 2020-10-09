الأسد يأمر بالصلاة.. حرائق مفزعة

أمر الرئيس السوري، بشار الأسد، بإقامة صلاة الاستسقاء غدا السبت، طلبا لنزول المطر ورفع البلاء وإخماد الحرائق.

وقالت وزارة الأوقاف السورية على صفحتها على "فيسبوك" إن الدعوة لصلاة الاستسقاء ورفع البلاء التي تمت بتوجيه من الرئيس بشار الأسد، ستشمل جميع مساجد البلاد، وتأتي أيضا "رجاء للطف والرحمة من الله الرحمن الرحيم".

الدعوة تم توجيهها باسم الوزارة ومجلسها الفقهي واتحاد علماء بلاد الشام، لإقامة الصلاة عقب صلاة الظهر.

وأوضحت الوزارة أن تلك الصلاة "ينبغي أن تسبق بالتوبة والاستغفار، وأن يصحبها صدق التوكل والخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى".

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واندلعت حرائق وُصفت بـ"الضخمة" منذ صباح اليوم الجمعة بعدة مناطق في ريف اللاذقية، وسط محاولات مراكز الإطفاء التابعة لهذه المناطق السيطرة على الحرائق.

وقالت "شبكة أخبار اللاذقية" عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن موجة حرائق ضخمة بدأت منذ منتصف الليل وحتى اللحظة، اندلعت بشكل مفاجئ.

وأضافت أن فرق الإطفاء في كل من اللاذقية، وجبلة، والقرداحة، والحفة، وحرف المسيترة، والفاخورة، والدالية، بالإضافة إلى منظومة إطفاء الزراعة، ومصلحة الحراج، والدفاع المدني، تتعامل الآن مع الحرائق الضخمة في مناطق غلمسية والبودي وبنجارو بريف جبلة، وكلماخو وجبل العرين وقمين الفاخورة وبسيت بريف القرداحة.