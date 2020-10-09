شكرا لقرائتكم ترمب: سأكون بفلوريدا الإثنين للمشاركة في تجمع انتخابي كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة له: "سأكون في سانفورد بفلوريدا الإثنين للمشاركة في تجمع انتخابي كبير ".

وأوضحت حملته الانتخابية الجمعة أنه سينظم الاثنين في فلوريدا أول تجمع انتخابي له منذ إصابته بكوفيد-19. كما سيعقد غدا السبت أول فعالية بحضور جمهور داخل البيت الأبيض.

و قبل ذلك، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن طبيب الرئيس ترمب يعتقد بإمكانية مغادرته الحجر الصحي بداية من يوم غد السبت.

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وأضاف طبيب ترمب أنه سيتم إجراء فحص كورونا مرة أخرى على الرئيس قبل ظهوره بشكل علني للجمهور.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بارز إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سينظم السبت أول حدث عام في البيت الأبيض منذ تشخيص إصابته بكوفيد-19 الأسبوع الماضي.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه تقارير إعلامية قالت إن ترمب سيتحدث عن موضوع "القانون والنظام" في تجمع بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. وسيحافظ الرئيس على التباعد الاجتماعي عند إلقاء كلمته من شرفة الرواق الجنوبي.