شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى بخيت يكشف 3 قيم ملهمة فى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس النواب، عن ثلاث قيم ستظل ملهمة فى حرب أكتوبر المجيدة، وهى الوفاق الوطنى، والإرادة الوطنية، والوعى الوطنى، داعيًا إلى التمسك بتلك القيم فى الوقت الحالى. جاء ذلك خلال حفل انتصارات حرب السادس من أكتوبر، الذى أقامه حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.

وقال بخيت، إن كل ما حدث فى الحرب من خطط وقيم وروابط تجلت فى فترة كنا نحتاج إشعال شمعة فى ظل ظلام دامس، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر ملهمة لأنها استندت على ثلاث قيم.

وأوضح بخيت، أن الملهم الأول كان الوفاق الوطنى فكان العرب على قلب رجل واحد من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة، فكل الأمة كانت على قلب رجل واحد.

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وأشار بخيت، إلى أن الملهم الثاني تمثل في الإرادة الوطنية التي حققت الروح القتالية العالية، والتخطيط الذي يعظم القدرات، وفن استخدام الأدوات المتاحة لأعلى عائد، وبناء الأجيال الجديدة.

وأضاف بخيت، أن الملهم الثالث كان الوعي الوطني الذي جعلهم يتصدون لكل أنواع التعقيدات والعدائيات، فحين توفر الوعي نجح المصريين في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، واستطاعنا في هزيمة العدو.

ووجه بخيت الشكر لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وأعضاء الهيئة العليا، والتحية للقوات المسلحة الذي تعلم على أيديهم.