لقجع تابع مباراة “الأسود” والسنغال وغادر الملعب دون مصافحة اللاعبين

تابع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مباراة المنتخب الوطني الودية أمام السنغال من المنصة الشرفية للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الاطلاع أن لقجع تابع أطوار المباراة من المنصة الشرفية رفقة بعض الأعضاء الجامعيين، وحرص على احترام التباعد تطبيقا للبرتوكول الصحي المتبع.

وشدد المصدر ذاته على كون لقجع غادر الملعب دون تحية اللاعبين وأفراد الطاقم التقني سواء فوق أرضية الملعب أو في مستودع الملابس.

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وحقق المنتخب الوطني نتيجة الفوز على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، فوق أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عب الله بالرباط.

وسجل ثلاثية المنتخب الوطني اللاعب سليم أملاح في الجولة الأولى في وقت سجل فيه الهدف الثاني المهاجم يوسف النصيري في الجولة الثانية، قبل أن يرفع البديل يوسف العربي الحصة إلى ثلاثة أهداف، لينجح بعها المنتخب السنغالي في تسجيله هدفه الوحيد من ضربة جزاء.

وراهن ربان سفينة “الأسود” على مباراة اليوم الودية لقص شريط التحضيرات للاستحقاقات المقبلة بمعنويات مرتفعة بعد التداعيات السلبية والتأثيرات الجانبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك في أفق تحقيق نتيجة جيدة خلال المباراة الودية الثانية أمام منتخب الكونغو الديموقراطية.

وتدخل مباراة اليوم، الجمعة، التي انطلقت بداية من السابعة مساء، واحتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.