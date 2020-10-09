 المنتخب الوطني “ينتصر” على السنغال بثلاثية

حقق المنتخب الوطني نتيجة الفوز على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، فوق أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عب الله بالرباط.
وسجل ثلاثية المنتخب الوطني اللاعب سليم أملاح في الجولة الأولى في وقت سجل فيه الهدف الثاني المهاجم يوسف النصيري في الجولة الثانية، قبل أن يرفع البديل يوسف العربي الحصة إلى ثلاثة أهداف، لينجح بعدها المنتخب السنغالي في تسجيله هدفه الوحيد من ضربة جزاء.
وراهن ربان سفينة “الأسود” على مباراة اليوم الودية لقص شريط التحضيرات للاستحقاقات المقبلة بمعنويات مرتفعة بعد التداعيات السلبية والتأثيرات الجانبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك في أفق تحقيق نتيجة جيدة خلال المباراة الودية الثانية أمام منتخب الكونغو الديموقراطية.
وتدخل مباراة اليوم، الجمعة، التي انطلقت بداية من السابعة مساء، واحتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.
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