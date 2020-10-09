الشوط الأول.. المنتخب الوطني “يتقدم” على السنغال بهدف واحد

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مباراته الودية أمام نظيره السنغالي متقدما بهدف دون مقابل، سجله اللاعب سليم أملاح. ويراهن ربان سفينة “الأسود” على مباراة اليوم الودية لقص شريط التحضيرات للاستحقاقات المقبلة بمعنويات مرتفعة بعد التداعيات السلبية والتأثيرات الجانبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك في أفق تحقيق نتيجة جيدة خلال المباراة الودية الثانية أمام منتخب الكونغو الديموقراطية.

وتدخل مباراة اليوم، الجمعة، التي انطلقت بداية من السابعة مساء، ويحتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.

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