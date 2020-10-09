إسبانيا تخصص رحلة بحرية من طنجة إلى الجزيرة الخضراء الأسبوع المقبل

أعلنت السفارة الإسبانية في المغرب، اليوم الجمعة، أن رحلة بحرية مرتقبة، في الأسبوع المقبل، ستنطلق من ميناء طنجة المتوسط نحو ميناء الجزيرة الخضراء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرحلة، المرتقبة، ستنطلق، يوم السبت 17 أكتوبر، وستتكفل باخرة “Trasmediterráne بمهمة نقل المسافرين في المغرب نحو إسبانيا.

الرحلة المذكورة تهدف إلى إعادة المهاجرين الإسبان، المقيمين في المغرب، والمسافرين، الراغبين في العودة إلى إسبانيا.

ووضعت السفارة رابط موقع شركة Trasmediterránea، من أجل أن يعمل المعنيون بالأمر على التسجيل، وذكر معلوماتهم الشخصية، من أجل ضمهم إلى قائمة العائدين إلى التراب الإسباني.