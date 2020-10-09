شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يحذر «إيران»: إذا عبثتم معنا سنرد بطريقة لن تتوقعوها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات : حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من “التلاعب” بالولايات المتحدة خلال مقابلة إذاعية مباشرة. وقال ترامب : “إذا قامت (إيران) بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل” ، بحسب العربية نت . وأدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال محادثة استمرت ساعتين مع ليمبو، والتي شهدت استهداف ترمب لوسائل الإعلام وهيلاري كلينتون وجو بايدن.

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