شكرا لقرائتكم خبر عن 3445 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3445 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد إلى 146 ألف و398. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 44 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2530، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 123 ألف، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 20 الف و846.

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