شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تصنف 6 محافظات كمناطق ذات انتشار مرتفع لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

صنّفت السلطات الصحية التونسية اليوم، 6 محافظات من أصل 24 محافظة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفع لفيروس كورونا. من جهة أخرى دعت وزارة الداخلية التونسية، عموم المواطنين بالمحافظات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول، الذي فرضته السلطات التونسية أمس.

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