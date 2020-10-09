شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يجري أول مقابلة تليفزيونية بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن الرئيس سيكون ضيفا في برنامج "تاكر كارلسون" الذى يذاع في وقت يمثل ذروة المشاهدة على القناة.
ويجري مارك سيجل، وهو طبيب ألف كتابا في عام 2008 يستنكر فيه ما اعتبره ذعرا تسببه وسائل الإعلام بشأن الجوائح، وهو أيضا معلق منتظم على القناة، "مقابلة وتقييما طبيا" خلال البرنامج.
ويضغط ترامب من أجل العودة إلى مسار الحملة الانتخابية، حيث تظهر استطلاعات الرأي تخلفه بشكل كبير عن المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وجاءت نتيجة اختبار ترامب إيجابية بفيروس كورونا يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وعولج بالمستشفى في اليوم التالي بعد أن عانى من صعوبات في التنفس، ثم خرج منها بعد قضاء ثلاث ليال عائدا للبيت الأبيض. ويشير طبيب ترامب إلى أنه قد يعود إلى القيام بالمهام العامة غدا السبت.
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