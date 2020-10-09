شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يستعد للانتخابات الأمريكية بتغييرات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي في تغريدة لها اليوم الجمعة، إنها ستدخل إجراءات جديدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر؛ بهدف "زيادة المضمون وتشجيع المزيد من الاعتبارات المدروسة قبل تضخيم التغريدات".

وذكرت الشركة أن منصة التواصل الاجتماعي لن تسمح للمتابعين على "تويتر"، ومن بينهم المرشحين السياسيين، بادعاء الفوز في الانتخابات قبل التحقق من نتيجة التصويت، وسيتم إزالة التغريدات التي تتداخل مع العملية الانتخابية.

وسيضيف "تويتر" تسميات وقيودا إضافية إلى أي منشورات، بما في ذلك تلك الصادرة عن الحملات الانتخابية والمرشحين، والتي تحتوي على معلومات مضللة.

كما أن "تويتر" سيجعل من الصعب على الأشخاص إعادة إرسال تغريدات للآخرين دون إضافة تعليقاتهم الخاصة، مما يتطلب خطوة إضافية من شأنها أن تشجع المستخدمين على إضافة أفكارهم الخاصة قبل مشاركة أفكار أشخاص آخرين.