عمليات بغداد تنفي وجود انذار في بغداد

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لايوجد اي انذار للقطعات في العاصمة بغداد".

واضافت ان "بعض ما اشيع او تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رسالة دخول القطعات بالانذار لايتعدى كونه ضمن السياقات العسكرية المعتادة اليومية بدخول القطعات انذار صباحي ومسائي تمارس بها القطعات بعض الممارسات والفعاليات الامنية والانتشار ".