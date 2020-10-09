السفير الكوري في العراق يعلّق بشان حادثة انتحار مدير شركة دايو في ميناء الفاو

علّق السفير الكوري لدى العراق، جانغ كيونغ أوك، الجمعة، بشأن حادثة انتحار مدير شركة دايو في ميناء الفاو.
وأضاف :"تتقدم السفارة بالتعازي لأسرته وزملائه، كما تعرب السفارة عن شكرها و تقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة"، مبيناً أن "السفارة أبلغت بقيام وزارة الداخلية في جمهورية العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات".
وأوضح السفير، :"ترجو السفارة من جميع وسائل الاعلام أن تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية كما ترجو السفارة عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته".
وبين، أنه "كما وضحت وزارة النقل العراقية في تصريحها اليوم تؤكد الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لإنجاح مشروع ميناء الفاو الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب".
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