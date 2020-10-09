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السفير الكوري في العراق يعلّق بشان حادثة انتحار مدير شركة دايو في ميناء الفاو

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علّق السفير الكوري لدى العراق، جانغ كيونغ أوك، الجمعة، بشأن حادثة انتحار مدير شركة دايو في ميناء الفاو.
وقال السفير في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "السفارة الكورية علمت في الساعة التاسعة صباح اليوم، بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير".

وأضاف :"تتقدم السفارة بالتعازي لأسرته وزملائه، كما تعرب السفارة عن شكرها و تقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة"، مبيناً أن "السفارة أبلغت بقيام وزارة الداخلية في جمهورية العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات".


وأوضح السفير، :"ترجو السفارة من جميع وسائل الاعلام أن تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية كما ترجو السفارة عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته".

وبين، أنه "كما وضحت وزارة النقل العراقية في تصريحها اليوم تؤكد الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لإنجاح مشروع ميناء الفاو الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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