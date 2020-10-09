تسجيل حصيلة قياسية لإصابات كورونا بأكثر من 20 ألف حالة في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، تسجيل 20330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الوباء.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 691977.
وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس، عن حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات بالوباء.
وسجلت وزارة الصحة 109 وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 32630.
وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس، عن حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات بالوباء.
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