98 مليون دولار سنويا.. دعم السراج لقنوات الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام (وزارة الإعلام) التابعة لحكومة فايز السراج ميزانية ضخمة مقابل دعم قنوات الإخوان وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية لدعم حكومة السراج غير الدستورية. لفساد السراج.. قطار كورونا يدهس الليبيين توثيق اتفاق السراج وأردوغان.. تفاهمات باطلة ورسائل مسمومة وأكد بعيو في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه تسلم ميزانية المؤسسة الليبية للإعلام، وسيبدأ العمل قريباً على ما أسماه "المشروع الوطني للإعلام" والذي سيهتم بالدورات التدريبية والندوات واللقاءات الشعبية والمؤتمرات الإعلامية عن طريق تشكيل لجان شعبية تعمل على التحضير لهذه الملفات.

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