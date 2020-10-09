أذربيجان: مبادئ "مينسك" أساس جيد للتسوية بقره باغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن المبادئ التي وضعتها مجموعة مينسك وهي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) بشأن قره باغ يجب أن تكون أساسا لتسوية النزاع في المنطقة.



وقال علييف لقناة "سي إن إن": "نحن نؤيد مفاوضات السلام.. أذربيجان شريك بناء على طاولة المفاوضات. نعتقد أن المبادئ التي وضعتها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا يجب أن تصبح أساسًا لحل النزاع".

وكانت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة طرحت مبادرة للسلام في اجتماع بجنيف، الخميس، لكن تفاصيل المبادرة لم تُعلن بعد.

وبدأت أرمينيا وأذربيجان، الجمعة، محادثات في العاصمة الروسية موسكو، لنزع فتيل الأزمة المشتعلة حول إقليم ناغورني قره باغ، بعدما دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى عقدها.

وأوفدت باكو ويريفان وزيري خارجيتهما إلى موسكو لإجراء مفاوضات سعى إليها الكرملين، ما يشكل أول بصيص أمل لوقف القتال الذي اشتعل في 27 سبتمبر/أيلول.

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق الجمعة، أن المشاورات الثلاثية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا على مستوى وزراء الخارجية ستعقد في موسكو.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو، اليوم، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ.

وطالب أيضا بإنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.