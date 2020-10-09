شكرا لقرائتكم إيطاليا: ندعم العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الجمعة، التزام بلاده تجاه ليبيا من خلال دعم جهود تحقيق الاستقرار فيها.

وقال إن "ليبيا استراتيجية لإيطاليا ونأمل في توطيد وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية، بما في ذلك مصلحة الشعب الليبي، من أجل أن تكون البلاد موحدة وذات سيادة".

وأفادت وزارة الدفاع الإيطالية أن وزير الدفاع الإيطالي غويريني استقبل نظيره التركي خلوصي أكار في روما، الجمعة، حيث ناقش الجانبان ملفات مختلفة من بينها ليبيا وشرق المتوسط وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الدفاع.

وأوضح غويريني أنه ناقش مع أكار الاتفاق المحتمل لأنشطة الدعم للقوات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وذلك في إشارة خاصة إلى أنشطة إزالة الألغام والتدريب وتطوير القدرات الصحية العسكرية، وفقا لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.