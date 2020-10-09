السودان .. أقوال تناقض الأفعال بشأن المشاركة في الحرب على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

اعترف وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين أن بلاده اقترفت خطأ بمشاركتها بالحرب على اليمن، محملاً الرئيس السابق عمر البشير الذي وصفه بالديكتاتور المسؤولية عن ذلك.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناة “فرنسا 24” أن “إقحام الجيش السوداني في حرب اليمن وقع في العهد السابق بقيادة البشير، مؤكدا سعي حكومته على سحب قواتها، والخروج من تلك الحرب”.

وأشار قمر الدين إلى إن بلاده سحبت العديد من جنودها في اليمن.

وأضاف : “لم يتبقى سوى القليل، ودخول الحروب سهل، لكن الخروج منها أمر صعب”.

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وتتنافى تصريحات قمر الدين مع ما اوردته وسائل إعلام بريطانية عن قيام الحكومة السودانية بإرسال تعزيزات عسكرية تتضمن مئات المرتزقة المحسوبين على الجنجويد السوداني الى اليمن.

ونقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن مصادر قولها إن مئات الجنود السودانيين وصلوا مؤخراً إلى المملكة السعودية، في طريقهم إلى اليمن، مما يشير إلى أن الحكومة السودانية تقاضت المزيد من الاموال والتعهدات الخليجية مقابل عودتها الى المشاركة في العدوان على اليمن.