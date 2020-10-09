شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيب كل محافظة من التمثيل بـ"مقاعد الفردى" بمجلس النواب المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل قطار انتخابات مجلس النواب، رحلاته لحين انتهاء المعركة بحسم أسماء الأعضاء الجدد للدورة التشريعية 2021، وتأتى محطة التصويت لتكون هى أبرز وأهم محطة فى ذلك الصدد، ويجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

بينما في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومى 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وعلى الناخب اختيار مرشحى الفردى بكل دائرة بعدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لها، أيا كان عدد المرشحين عليها، ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردى فى بطاقة مستقلة، ونرصد عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفق قانون تقسيم الدوائر المقر مؤخرا:

1 - محافظة القاهرة

19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا.

2- محافظة الإسكندرية

6 دوائر فردية خصص لها 16 مقعدا.

3- محافظة بورسعيد

دائرتين فردتين مُخصص لهما مقعدان.

4- محافظة الإسماعيلية

3 دوائر انتخابية فردية خصص لها 5 مقاعد.

5- محافظة السويس

دائرة واحدة مخصص لها مقعدين.

6- محافظة القليوبية

6 دوائر انتخابية فردية خصص لها 16 مقعدا.

7- محافظة الشرقية

8 دوائر انتخابية وخصص لها 21 مقعدا.

8- محافظة الدقهلية

10 دوائر انتخابية خصص لها 21 مقعدا.

9- محافظة دمياط

دائرتان خصص لهما 4 مقاعد.

10 - محافظة كفر الشيخ

4 دوائر انتخابية خصص لها 10 مقاعد.

11- محافظة الغربية

عدد الدوائر الانتخابية 7 مخصص لها 14 مقعدا.

12- محافظة المنوفية:

عدد الدوائر 6 مخصص لها 11 مقعدًا.

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13- محافظة البحيرة

9 دوائر انتخابية مخصص لها 18 مقعدًا.

14- محافظة الجيزة

عدد الدوائر 12 دائرة انتخابية بـ25 مقعدا.

15- محافظة الفيوم

عدد الدوائر 4 بـ10 مقاعد انتخابية.

16- محافظة بنى سويف

عدد الدوائر الانتخابية 4 وعدد المقاعد 8.

17- محافظة المنيا

عدد الدوائر الانتخابية 6 مخصص لها 16 مقعدا.

18- محافظة أسيوط

مقسمة إلى 4 دوائر ومخصص لها 12 مقعدا.

19- محافظة سوهاج

مخصص لها 14 مقعدا فرديا ومقسمة إلى 8 دوائر.

20 - محافظة قنا

مخصص لها 9 مقاعد فردى ومقسمة إلى 4 دوائر.

21- محافظة الأقصر

مخصص لها 3 مقاعد فردى ومقسمة إلى 3 دوائر.

22- محافظة اسوان

مخصص لها 5 مقاعد فردى ومقسمة إلى 4 دوائر.

23- محافظة الوادى الجديد

مخصص لها مقعدان فردى ومقسمة إلى دائرئتين.

24- محافظة البحر الأحمر

مخصص لها 3 مقاعد فردى وتضم 3 دوائر.

25- محافظة شمال سيناء

مخصص مقعدان فردى ومقسمة إلى دائرتين.

26 - محافظة جنوب سيناء

مخصص لها مقعدان فردى ومقسمة إلى دائرتين.