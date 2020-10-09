شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى سامية زين العابدين: ستظل سيرتها فى تاريخ الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحُزن والأسي الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين ، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة ، مقدمة لأسرتها وذويها بخالص التعازي والمواساة ، داعين المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب فى بيان لها ، أن الراحلة كانت على مدار مسيرتها الصحفيه الممتدة رمزاً من رموز العمل الوطني، وكان لها العديد من الاسهامات القيمة على مدار تاريخها حيث كانت تشغل منصب رئيس القسم العسكري ومدير تحرير جريدة المساء وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدة :" ستظل سيرتها الخالدة محفورة في تاريخ الوطن بحروف من نور لما قدمته من مواقف وطنيه هي وزوجها الشهيد اللواء عادل رجائي ".

ورحلت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى، اليوم الجمعة ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا .

Advertisements

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، أن الفقيدة كانت من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها، متابعة :"رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته ".