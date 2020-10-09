بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي على تسلمه درع العمل التنموي العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسلمه درع العمل التنموي العربي لعام 2020، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية، التى تقود العملية التنموية فى بلادها.
وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتَسلمه درع العمل التنموي العربي لعام 2020، ونصلي إلى الله القدير أن يوفقكم فيما هو صالح للبلاد.حفظ الله مصر وشعبها الحبيب".
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