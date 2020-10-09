"الخاص والتجريبي والدولي".. التعليم تعلن أسعار الكتب الدراسية للنظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، أسعار الكتب الدراسية لنظام التعليم الجديد. وقررت الوزارة، إلغاء جداول الأسعار الواردة في الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2020. Advertisements وأصدرت الوزارة، الكتاب الدوري رقم 4 بشأن تعديل تعليمات استلام المدارس (الخاصة- التجريبية - القومية - اليابانية - الدولية) بالإضافة إلى الكتب المطورة لمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، بدءا من العام الدراسي الجديد 2020 /2021. وجاءت الأسعار كالتالي:

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