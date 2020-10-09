بكين تحذر مدمرة أمريكية لدخولها بحر الصين الجنوبي بدون موافقة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

حذر الجيش الصيني المدمرة الأمريكية يو إس إس جون إس ماكين بعد أن دخلت مياه بحر الصين الجنوبي اليوم الجمعة بدون موافقة، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز نقلا عن الكولونيل تشانج ناندونج وهو متحدث عسكري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الصحيفة أن تشانج قال إن الولايات المتحدة ترسل بشكل متكرر سفنا حربية إلى بحر الصين الجنوبي، داعيا الولايات المتحدة لوقف مثل هذه الأعمال التحريضية، والعمل على تجنب أحداث يصعب التنبؤ بها.

وكان تقرير لجمهوريين قد أوصى في 30 سبتمبر بأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحتفظ بقواعد وقوات منتشرة في منطقة " المحيط الهادي الغربى الهندى "، كي تكون قادرة على مواجهة الصين بشكل فوري في أي صراع محتمل.