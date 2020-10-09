محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( د ب أ ):

سمع دوي انفجار مساء اليوم الجمعة في محلة أبو شاكر في منطقة طريق الجديدة في العاصمة اللبنانية بيروت .

وذكرت قناة "أل بي سي" المحلية أن الانفجار ناجم عن انفجار خزان للمازوت في أسفل أحد المباني في منطقة طريق الجديدة، وأدى إلى نشوب حريق في المبنى، وتصدع به وتضرر عدد من الأبنية المجاورة.

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المحلة للعمل على إخماد الحريق.

ويأتي ذلك الانفجار بعد مرور أكثر من شهر من انفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى وفاة المئات وتشريد مئات الآلاف.

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كانت هذه تفاصيل خبر انفجار جديد في بيروت وفرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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