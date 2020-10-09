رئيس لجنة مكافحة كورونا: لا يوجد خط فاصل بين أعراض الإنفلونزا الموسمية والفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك تخوف من موسم الشتاء لأن الفيروسات تنشط في برودة الطقس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي" أنه لا يوجد خط فاصل أو واضح بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، ما يشكل تخوفًا كبيرًا لذلك يجب على المواطنين الحذر في الوقاية من الفيروسات.

وتابع: "لقاح الإنفلونزا في هذا العام ضروري للغاية وهو متوفر في الصيدليات الكبرى والمصل واللقاح"، لافتًا إلى أنه تم طرح لقاح الإنفلونزا بكميات تصل إلى 2.5 مليون جرعة.​