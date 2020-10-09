مساعد رئيس الوفد: نساند الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن حرب السادس من أكتوبر كانت ملحمة رائعة شهد لها العالم أجمع، ما جعلها مادة تدرس في العديد من المدارس العسكرية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم أسر شهداء حرب السادس من أكتوبر، الذي أقامه حزب الوفد، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.

وأوضحت رمزي أن تلك الذكرى عزيزة على قلب كل عربي وهو انتصار الجيش المصري العظيم في حرب السادس من أكتوبر التي أعطت جيش الاحتلال درسًا نموذجيًا، يحتذى به في فنون القتال من خلال التخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.