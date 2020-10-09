الجيش الليبي ينفي تحريك قواته نحو الغرب ويؤكد التزامه بوقف إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، ادعاءات وزير دفاع حكومة الوفاق برئاسة السراج، بشأن تحريك قوات الجيش الليبي نحو الغرب.

وقال بيان القيادة العامة، اليوم الجمعة "بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي ما هي إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة".

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وأضاف البيان أن "مثل هكذا إدعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي".

وتابع "كذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية والقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الارهاب والجريمة وبناء دولة على اسس ديمقراطية صحيحة".

واستطرد "سنكون مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب اذا دعت الضرورة الوطنية".