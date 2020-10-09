محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال صندوق النقد الدولي إن القروض من المؤسسات المالية الدولية والدول الغنية لن تكون كافية لتمويل عجز مالي في أفريقيا، قد يصل إلى أكثر من 345 مليار دولار حتى عام 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جيورجيفا خلال فعالية افتراضية إن بعض الدول الأفريقية اضطرت للاختيار بين خدمة الدين ومزيد من الإنفاق على البرامج الصحية والاجتماعية.
ويعمل صندوق النقد على تعزيز الإقراض الميسر، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقاسم بعض حقوق السحب الخاصة بها لزيادة الإقراض.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد يتوقع عجزا ماليا في أفريقيا يتجاوز 345 مليار دولار حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.