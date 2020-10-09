صندوق النقد يتوقع عجزا ماليا في أفريقيا يتجاوز 345 مليار دولار حتى 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال صندوق النقد الدولي إن القروض من المؤسسات المالية الدولية والدول الغنية لن تكون كافية لتمويل عجز مالي في أفريقيا، قد يصل إلى أكثر من 345 مليار دولار حتى عام 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جيورجيفا خلال فعالية افتراضية إن بعض الدول الأفريقية اضطرت للاختيار بين خدمة الدين ومزيد من الإنفاق على البرامج الصحية والاجتماعية.

ويعمل صندوق النقد على تعزيز الإقراض الميسر، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقاسم بعض حقوق السحب الخاصة بها لزيادة الإقراض.