عاجل..المغرب الفاسي وشباب المحمدية يحققان الصعود للقسم الوطني الأول

حقق كل من فريق المغرب الفاسي وشباب المحمدية الصعود للقسم الوطني الأول من البطولة الإحترافية، وجاء ذلك بعد انتصارهما اليوم في مباريات الجولة الأخيرة، حيث تمكن المغرب الفاسي من الفوز على فريق وداد تمارة بهدف دون رد.

وانتصر شباب المحمدية في مبارته أمام الإتحاد البيضاوي بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد.

وبالتالي يكون قد حقق كل من المغرب الفاسي وشباب المحمدية الصعود لقسم الأضواء بعد موسم عرف منافسة قوية وصراع بين الأندية الثلاث، “المغرب الفاسي وشباب المحمدية،وأولمبيك الدشيرة”. هذا الأخير لم يشفع له انتصاره بثلاثية مقابل هدف واحد اليوم في مباراته الأخيرة أمام شباب الريف الحسيمي من تحقيق الصعود، حيث كان ينتظر سقوط المغرب الفاسي أو شباب المحمدية.