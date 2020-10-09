شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار من اليابان والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت السلطات اليابانية أن إعصار "تشان-هوم" يقترب ببطء نحو جزيرة رئيسية في اليابان اليوم الجمعة، مصحوبا برياح عاتية خطيرة وأمطار غزيرة.

ومن المستبعد أن يضرب الإعصار اليابسة في اليابان، حيث أنه غير مساره ليلا، طبقا لما ذكره كبير خبراء الأرصاد الجوية بهيئة الأرصاد الجوية اليابانية، ساتوشي سوجيموتو.

غير أن سوجيموتو حث السكان على مواصلة توخي الحذر من هطول أمطار غزيرة.

وحذرت الهيئة أيضا من انهيارات طينية وفيضان أنهار وارتفاع الأمواج في مساحات شاسعة من سواحل البلاد.

وكانت أمطار غزيرة ورياح قوية قد ضربت بالفعل بعض المناطق غرب اليابان وسلسلة جزر "إيزو" صباحا.

يذكر أنه قبل عام تقريبا، ضرب إعصار "هاجيبيس" وسط وشمال شرق اليابان، مما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية ووفاة حوالي 100 شخص.