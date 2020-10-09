شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار من اليابان والان نبدء بالتفاصيل
ومن المستبعد أن يضرب الإعصار اليابسة في اليابان، حيث أنه غير مساره ليلا، طبقا لما ذكره كبير خبراء الأرصاد الجوية بهيئة الأرصاد الجوية اليابانية، ساتوشي سوجيموتو.
غير أن سوجيموتو حث السكان على مواصلة توخي الحذر من هطول أمطار غزيرة.
وحذرت الهيئة أيضا من انهيارات طينية وفيضان أنهار وارتفاع الأمواج في مساحات شاسعة من سواحل البلاد.
وكانت أمطار غزيرة ورياح قوية قد ضربت بالفعل بعض المناطق غرب اليابان وسلسلة جزر "إيزو" صباحا.
يذكر أنه قبل عام تقريبا، ضرب إعصار "هاجيبيس" وسط وشمال شرق اليابان، مما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية ووفاة حوالي 100 شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بهطول أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار من اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.