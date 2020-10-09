رئيس قرغيزستان يعلن استعداده تقديم استقالته على خلفية الاحتجاجات الراهنة بسبب نتائج الانتخابات التشريعية المزيد

قال رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، الجمعة، إنه مستعد للتنحي بمجرد تعيين حكومة جديدة لإنهاء فراغ السلطة في البلد الواقع بمنطقة آسيا الوسطى.



وتكافح جماعات المعارضة، التي سيطر أنصارها على مبان حكومية يوم الثلاثاء الماضي مما دفع الحكومة للاستقالة، للاتفاق على الشخصية التي ستقود حكومة مؤقتة مما أثار مخاوف من الفوضى في الدولة التي يقطنها 6.5 مليون نسمة.

وفي أعقاب إعلان فوز الأحزاب الموالية للرئاسة في انتخابات الأحد الماضي، نزل الآلاف من معارضي السلطة إلى شوارع العاصمة بشكيك، في احتجاجات سرعان ما انقلبت إلى مواجهات مع الشرطة، وأدت إلى سقوط قتيل و 120 جريحا على الأقل.

وعلى وقع المواجهات، قال جينبيكوف، إنه أمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار وعدم إراقة الدماء، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تفاقم الوضع.

كما حضّت الولايات المتحدة، جميع الأطراف في قرغيزستان على ضبط النفس وإيجاد حلّ سلمي والتهدئة.