بيلوسي: لا يمكن إتخاذ إجراء لدعم شركات الطيران دون حزمة اقتصادية أكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
صرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الخميس بأنه لا يمكن اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون قائم بذاته لمساعدة شركات الطيران أو أي قطاع اقتصادي آخر من دون اتفاق مع البيت الأبيض والجمهوريين بشأن حزمة تحفيز اقتصادي أوسع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وتشير تصريحاتها إلى أنه لن يكون هناك إنقاذ سريع لشركات الطيران أو حل المواجهة بشأن مساعدة الاقتصاد الأمريكي، برغم وجود علامات على أن التعافي قد يضعف دون مزيد من التحفيز.
ورفضت بيلوسي دعوة الرئيس دونالد ترامب للكونجرس لتمرير قرار الإنقاذ تدريجيا، إلا أنها قالت إن مساعدة شركات الطيران قد يتم تمريرها عبر الكونجرس قبل التصويت على اتفاق على نطاق أوسع إذا كان هناك اتفاق على تحفيز.
وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي: "إنهم يريدون من الرئيس أن ينفق المال فحسب على أشياء لم يتم ذكر تفاصيلها. لا يوجد مشروع قانون قائم بذاته بدون مشروع قانون أوسع نطاقا".
وطرح وزير الخزانة ستيفن منوشين فكرة استمرار مناقشات التحفيز خلال مكالمة مع بيلوسي أمس الأربعاء.
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